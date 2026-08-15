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Yunanistan'ın İskiri Adası'nda orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın İskiri Adası'nda aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çıkan orman yangını hızla yayılıyor. İtfaiye ve gönüllüler uçak, helikopter ve su tankerleriyle müdahale ederken, vatandaşlardan bölgeden uzaklaşmaları istendi.

Yunanistan'ın İskiri Adası'nda aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, İskiri Adası'nın Atsitsa bölgesindeki ormanlık alanda yerel saatle 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Açıklamada, yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

Yangına itfaiyeciler ve gönüllü ekipler başta olmak üzere uçak, helikopter ve su tankeri gibi araçlarla müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzaklaşmaları istendi.

Kaynak: AA
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