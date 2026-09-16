Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda orman yangını çıktı
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, adanın Paradisi bölgesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
Yangına, 36 itfaiyecinin 9 araçla müdahale ettiği, söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterin havadan destek verdiği kaydedildi.
Karistos Belediyesine ait su tankerlerinin de çalışmalara katıldığı aktarıldı.
Öte yandan, Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın riski haritasında Eğriboz'un bugün yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığı ifade edildi.