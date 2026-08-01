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Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 51 yeni orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 51 yeni orman yangını başlarken, ülkedeki aktif yangın sayısı 73'e yükseldi.

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 51 yeni orman yangını başlarken, ülkedeki aktif yangın sayısı 73'e yükseldi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, itfaiye yetkilisi Vassilis Vathrakogiannis, basına yaptığı açıklamada, 51 yeni yangın çıktığını ve ekiplerin toplam 73 orman yangınıyla mücadele ettiğini belirtti.

Yangınların çoğunun Yunanistan anakarasına yayıldığını ifade eden Vathrakogiannis, yangınların özellikle Atina bölgesi ve en şiddetli yangının sürdüğü, yakınlardaki Viotia bölgesinde yoğunlaştığını kaydetti.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nden (EFFIS) elde edilen uydu verilerine göre, Girit'in güneyindeki Rethymno bölgesi ile Paros Adası'nda son dönemde çıkan orman yangınları 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

Rethymno'nun Melabes bölgesinde çıkan orman yangınının perşembe günü itibarıyla 4 bin hektarın üzerinde alanı etkilediği öngörülürken, yangınların Preveli yakınlarındaki yaklaşık 760 hektarı, Paros Adası'nda ise yaklaşık 975 hektarı etkilediği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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