Haberler

Yunanistan, İha'ların Güney Kıbrıs'a Düşmesinin Ardından Adaya Savaş Gemileri ve Uçaklar Gönderiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, İngiliz askeri üslerine düşen İHA'lar sonrası Güney Kıbrıs'a iki fırkateyn ve iki F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı. Güvenlik tehdidine karşı hava sahası korunmaya çalışılacak.

(ANKARA) – Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yer alan İngiliz askeri üslerine yönelik insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından adaya iki fırkateyn ve iki F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, gönderilen fırkateynlerden birinin, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığını koruma görevinde test edilen anti-İHA sistemiyle donatıldığını açıkladı. Yunan Donanması'na ait "Kimon" fırkateyni ile "Kentavros" anti-İHA sistemi taşıyan bir diğer geminin Kıbrıs'a sevk edildiği bildirildi.

Kararın, İran tarafından gönderildiği ileri sürülen İHA'ların üslere düşmesinin ardından Kıbrıs'ta güvenlik seviyesinin yükseltilmesi üzerine alındığı belirtildi. Yunan savaş uçaklarının gözetleme faaliyetlerine katılarak Kıbrıs hava sahasının korunmasına destek vereceği ifade edildi. Dendias'ın, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitris Choupis ile birlikte Lefkoşa'ya giderek, siyasi ve askeri yetkililerle güvenlik koordinasyonunu görüşmesi bekleniyor.

İngiliz üslerinde alarm ve tahliye

Kıbrıs'ın güney kesiminde bulunan Akrotiri İngiliz askeri üssünde sirenlerin çalmasının ardından savaş uçakları havalandırılırken, Akrotiri ve Dikelya üslerinde görevli personele tahliye talimatı verildi. Yetkililer, devam eden güvenlik tehdidi nedeniyle personelin evlerinde kalması ve sığınak önlemleri alması yönünde uyarıda bulundu.

Kıbrıs hava sahasında tespit edilen bir İHA nedeniyle Baf Havalimanı'nda da alarm verilerek personel ve yolcuların tahliye edildiği bildirildi. "Akrotiri üssünün 1 Mart'tan bu yana birden fazla hava saldırısına maruz kaldığı, bazı hedeflerin hava savunma sistemlerince engellendiği" aktarıldı.

İngiltere'nin üs kararı gerilimi artırdı

GKRY'nin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında İngiltere askeri üslerinin kullanılmasına izin verileceğini açıklamasının ardından İran tarafından hedef alınabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Starmer, "ülkesinin saldırı amaçlı operasyonlara katılmayacağını ancak füze tehditlerini kaynağında durdurmaya yönelik savunma amaçlı adımlara izin verildiğini" ifade etti.

AB toplantısı ertelendi

Güvenlik gelişmeleri nedeniyle GKRY'de düzenlenmesi planlanan AB Avrupa İşleri Bakanları toplantısı ertelendi. Avrupa Birliği ülkeleri, dışişleri bakanlarının video konferans toplantısında uluslararası hukuka saygı, İran'ın füze programının sınırlandırılması ve bölgesel gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Brüksel'de komiserleri olağanüstü toplantıya çağırırken, AB'nin kriz kapsamında güvenlik, enerji arzı ve ticaret senaryolarını değerlendirdiği bildirildi. Avrupa Birliği ile Körfez ülkeleri arasında üst düzey diplomatik temasların da planlandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik

Süper Lig'de herkesin imrendiği takım şubat ayında 1 gol bile atamadı
Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Hürmüz Boğazı'nda alarm, tanker trafiği durdu, 700'ü aşkın gemi beklemede

Dünyanın enerji damarı kesildi! Petrol fiyatları patlamaya hazır