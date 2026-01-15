Yunanistan, Fransa'dan sipariş ettiği Belharra sınıfı fırkateynlerin ilkini teslim aldı

Yunanistan, Fransa'dan satın almak üzere anlaştığı "Belharra" sınıfı fırkateynlerden ilkini teslim aldı.

Fransa ile 4 Belharra sınıfı fırkateyn almak üzere 2 anlaşma imzalayan Yunanistan, ilk fırkateyni bugün Salamina Adası'nda düzenlenen törenle teslim aldı.

"Kimon" ismi verilen fırkateynin teslim töreninde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve askeri yetkililer bulundu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tasulas, Kimon'un Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine katılım amacının, ülkenin caydırıcı gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Başbakan Miçotakis, Kimon'un Yunanistan Deniz Kuvvetlerine katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bunun, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini modernize etme çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Bakan Dendias da Kimon'un temel görevinin Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını korumak olduğunu belirtti.

Fransa'dan toplamda 4 Belharra tipi fırkateyn siparişi veren Yunanistan, bunların 3'ü için Fransa ile Mart 2022'de, dördüncüsü için ise Kasım 2025'te anlaşma imzalamıştı.