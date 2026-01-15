Haberler

Yunanistan, Fransa'dan sipariş ettiği Belharra sınıfı fırkateynlerin ilkini teslim aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, Fransa ile yaptığı anlaşma çerçevesinde ilk 'Belharra' sınıfı fırkateynini teslim aldı. Törende Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, fırkateynin ülkenin caydırıcılığını artırma amaçlı olduğunu vurguladı.

Yunanistan, Fransa'dan satın almak üzere anlaştığı "Belharra" sınıfı fırkateynlerden ilkini teslim aldı.

Fransa ile 4 Belharra sınıfı fırkateyn almak üzere 2 anlaşma imzalayan Yunanistan, ilk fırkateyni bugün Salamina Adası'nda düzenlenen törenle teslim aldı.

"Kimon" ismi verilen fırkateynin teslim töreninde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve askeri yetkililer bulundu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tasulas, Kimon'un Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine katılım amacının, ülkenin caydırıcı gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Başbakan Miçotakis, Kimon'un Yunanistan Deniz Kuvvetlerine katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bunun, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini modernize etme çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Bakan Dendias da Kimon'un temel görevinin Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını korumak olduğunu belirtti.

Fransa'dan toplamda 4 Belharra tipi fırkateyn siparişi veren Yunanistan, bunların 3'ü için Fransa ile Mart 2022'de, dördüncüsü için ise Kasım 2025'te anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı