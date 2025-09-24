Yunanistan Dışişleri Bakanı: Gazze, Medya Çalışanları İçin En Ölümcül Alan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Gazze'nin son yıllarda medya çalışanları için "en ölümcül çatışma alanı" olduğunu söyledi.

Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen, Gazze'deki gazetecilerin korunmasına ilişkin etkinlikte konuştu.

Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerapetritis, "Gazze, son yıllarda medya çalışanları için en ölümcül çatışma alanına dönüştü." dedi.

Yerapetritis, BM Güvenlik Konseyinin 2222 (2015) numaralı kararına atıfta bulunarak, "Gazetecilere yönelik saldırılar kabul edilemez ve tüm savaşan taraflar, içlerinde basın mensuplarının da bulunduğu tüm sivillerin korunması için sorumluluklarını yerine getirmelidir. Gazetecilerin sivil olduğunu ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde korunması gerektiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.