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İsrail ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanları Bir Araya Geldi

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İsrail Ordusu, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Dimitrios-Eleftherios Kataras'ın İsrail'e resmi ziyaret yaptığını ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel ile görüştüğünü duyurdu. Ziyaretin iki ülke arasındaki güvenlik ilişkisini ve stratejik iş birliğini güçlendirdiği belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Dimitrios-Eleftherios Kataras'ın İsrail'e resmi ziyarette bulunduğunu ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel ile görüştüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dimitrios-Eleftherios Kataras'in bir araya geldiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Yunan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tuğamiral Dimitrios-Eleftherios Kataras, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamladı, bu ziyarette İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Eyal Harel ile bir araya geldi. Bu ziyaret, İsrail ve Yunanistan arasındaki güvenlik ilişkisinin derinliğini yansıtmakta olup, iki ülke arasında stratejik ve operasyonel iş birliğini daha da güçlendirme konusundaki ortak bağlılığı ortaya koymaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA
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