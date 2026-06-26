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Yunanistan'da her yıl ortalama 357 kişi boğuluyor

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütü verilerine göre, son beş yılda yüzerken boğulanların yıllık ortalaması 357. Ölenlerin yüzde 70’i erkek, yüzde 81’i 60 yaş üstü. Yetkililer yalnız yüzülmemesi ve alkolden kaçınılması uyarısı yaptı.

Yunanistan'da her yıl ortalama 357 kişinin yüzerken boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY) son beş yıla ait verilerine göre, ülkede spor ve eğlence amacıyla deniz veya diğer su alanlarında yüzerken boğulanların sayısı yılda ortalama 357 olarak kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 70'ini erkekler oluştururken, ölenlerin yüzde 81'inin 60 yaş ve üzerindeki kişiler olduğu belirtildi.

EODY, boğulmaya bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla yayımladığı uyarıda, vatandaşlara yalnız yüzmemeleri, kıyı şeridine paralel yüzmeleri, yemek yedikten hemen sonra suya girmemeleri ve alkollü şekilde yüzmemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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