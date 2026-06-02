Yunanistan'da 7 milletvekili muhalefetteki Yeni Sol Partisinden istifa etti

Yunanistan muhalefetindeki Yeni Sol Partisi'nden 7 milletvekili, parti liderine gönderdikleri mektupla istifa etti. İstifaların, eski Başbakan Aleksis Çipras'ın yeni parti kurmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Partinin meclisteki sandalye sayısı 4'e düştü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yeni Sol Partisi milletvekilleri Aleksis Hariçis, Nasos İliopulos, Efi Ahçioglu, Dimitris Canakopulos, Hüseyin Zeybey, Meropi Cufi ve Theano Fotiu, parti lideri Gavriil Sakellaridis'e gönderdikleri mektupla istifalarını sundu.

Böylelikle, Yunanistan'ın eski iktidar partisi Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA) ayrılan milletvekillerinden oluşan Yeni Sol Partisinin meclisteki milletvekili sayısı 4'e düştü.

Yunan basınında, istifalara SYRIZA'nın eski lideri ve ülkenin eski Başbakanı Aleksis Çipras'ın geçen hafta yeni parti kurmasının neden olduğu iddiaları yer aldı.

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, 26 Mayıs'ta Yunan Sol İttifakı (ELAS) isimli yeni parti kurduğunu duyurmuştu.

Çipras, ELAS partisinin kuruluş bildirgesini 28 Mayıs'ta Yunanistan Yüksek Mahkemesine sunmuştu.

Öte yandan Yunan basınında yayımlanan kamuoyu araştırmalarında, Çipras'ın partisinin Yunan siyasetinde yüzde 16,1 oyla ikinci sıraya yerleştiği ortaya çıkmıştı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ise yüzde 29,1 ile birinci sıradaki yerini korumuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
