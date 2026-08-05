Yunanistan'da yangın riski: Attika, Viotia ve Eğriboz'da kırmızı alarm

Yunanistan'da, yarın için "çok yüksek orman yangını riski" nedeniyle başkent Atina'nın da bulunduğu Attika, Viotia ve Eğriboz bölgelerinde "kırmızı alarm" ilan edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerde 6 Ağustos için yangın riskinin 4. seviyeye yükseldiği belirtildi.

"Çok yüksek orman yangını riski" nedeniyle verilen "kırmızı alarm" kapsamında Attika, Viotia ve Eğriboz bölgelerinde Ulusal Sivil Koruma Mekanizmasının tam kapasiteyle görev yapacağı, itfaiye, polis ve silahlı kuvvetlere bağlı ekiplerin kara ve hava devriyelerini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ormanlar ve hassas bölgelerde araç trafiği ile ziyaretçilere yönelik önleyici kısıtlamaların uygulanacağı belirtilerek, vatandaşlardan yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları istendi.

Yunanistan'da geçen hafta Viotia ilinde başlayarak Attika'nın batısına yayılan büyük orman yangınına müdahale bugün de sürüyor.

Copernicus uydu verilerine göre yangında şu ana kadar 144 bin 243 dönüm alanı kül eden alevlere müdahale sırasında iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpışması sonucu bir Danimarkalı pilot ile bir Yunan hava koordinatörü yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA