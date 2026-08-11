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Yunanistan'da yangın sonrası sel ve erozyon uyarısı

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Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Lekkas, Attika'nın batısında yangından etkilenen bölgelerde sel ve erozyon riskine karşı özel önlemler alınması gerektiğini belirtti. Livadostra, Kalamaki, Agios Vasilios, Psatha ve Porto Germeno gibi bölgelerde kapsamlı inceleme ve hedefli müdahale çağrısında bulundu.

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika'nın batısında yangından etkilenen bazı bölgelerde sel ve erozyon riskine karşı özel önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

OASP Başkanı Lekkas, Yunan devlet televizyonu ERT'ye Attika'daki yangına ilişkin açıklama yaptı.

Lekkas, 4 gündür bölgede geniş çaplı inceleme ve saha çalışması yaptıklarını belirtti.

İncelemelerde Livadostra, Kalamaki, Agios Vasilios, Porto Germeno, Psatha ve Megara bölgelerinin yangından ağır etkilendiğini belirlediklerini dile getiren Lekkas, Livadostra, Kalamaki ve Agios Vasilios'ta özellikle akarsuların denize ulaştığı noktalarda müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Lekkas, Psatha'da ise yangın sonrası sel riskinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, geniş akarsu ağının özel olarak incelenmesi ve belirli noktalarda hedefli önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Porto Germeno'nun bölgedeki en zor alanlardan biri olduğuna işaret eden Lekkas, bölgenin karmaşık arazi yapısı nedeniyle jeolojiyi, akarsu ağını, toprak erozyonunu ve orman yapısını birlikte ele alan kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki plansız yapılaşmanın yerleşim alanlarını daha kırılgan hale getirdiğine dikkati çeken Lekkas, "Porto Germeno son derece zor bir vaka. Çok belirli noktalarda, hedefli müdahaleler yapılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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