Yunanistan'da Yangın Alarmı: Mora Yarımadası ve Girit'te Alevler Yükseliyor

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası, Larisa ve Girit Adası'ndaki makilik alanlarda çıkan yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ülkedeki çöl sıcakları nedeniyle yangın riski devam ediyor.

Yunanistan'da Mora Yarımadası, Larisa kenti ve Girit Adası'nda bulunan makilik alanlarda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının X hesabından yapılan paylaşımlarda, Mora Yarımadası'ndaki Lakonia bölgesinde, Girit Adası'nın Hanya ilinde ve Larisa kentinin kırsalında makilik alanlarda yangın çıktığı duyuruldu.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği ise geçen hafta başından bu yana var olan yangın riskinin bugün de devam ettiğini bildirdi.

Ülkede geçen hafta başından beri süren çöl sıcakları nedeniyle onlarca yangın çıktı. Bu yangınlarda on binlerce dönüm alan kül oldu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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