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Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

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- Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.

- Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

ATİNA - Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yunanistan'daki Türk seçmenler sandık başına gitti. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu, Gümülcine Başkonsolosluğu, Rodos Başkonsolosluğu ve Selanik Başkonsolosluğunda oy verme işlemi 09.00'da başladı.

Toplam 11 bin 55 kayıtlı seçmenin olduğu Yunanistan'da oy verme işlemi 7 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed İkbal Hatunoğlu - Güncel

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