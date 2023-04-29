Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

- Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.