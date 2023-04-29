Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı
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- Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.
- Yunanistan'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı
ATİNA - Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Yunanistan'da oy verme işlemi başladı.
Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yunanistan'daki Türk seçmenler sandık başına gitti. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu, Gümülcine Başkonsolosluğu, Rodos Başkonsolosluğu ve Selanik Başkonsolosluğunda oy verme işlemi 09.00'da başladı.
Toplam 11 bin 55 kayıtlı seçmenin olduğu Yunanistan'da oy verme işlemi 7 Mayıs'ta sona erecek.