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Yunanistan'da terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına ABD'den tepki

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Yunanistan'da Devrimci Mücadele terör örgütünün elebaşı Nikos Maziotis'in serbest bırakılmasına ABD'nin Atina Büyükelçiliği tepki gösterdi.

Yunanistan'da Devrimci Mücadele terör örgütünün elebaşı Nikos Maziotis'in serbest bırakılmasına ABD'nin Atina Büyükelçiliği tepki gösterdi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "14 yıl hapis yattıktan sonra pişmanlık duymayan terörist Nikos Maziotis'in serbest bırakılması, siyasi şiddetin tehdidine karşı uyanık kalma ihtiyacının bir hatırlatıcısıdır. Maziotis ve sol kanat terörist arkadaşlarının medeni bir toplumda yeri yoktur. Onların barbarca eylemleri tam ve kesin bir kınamayı hak etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Dünyada terörizmden etkilenenlerle dayanışma içinde olduklarını ifade eden Guilfoyle, "Suikast girişimleri, silahlı saldırılar ve bombalamalar dönemine asla geri dönmeyeceğiz ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Guilfoyle, ABD Dışişleri Bakanlığının, Maziotis'in ABD'ye girişini yasaklama kararını da paylaştı.

Bugün serbest bırakılan Maziotis, adını 2003'te bazı bakanlıklara ve banka şubelerine düzenlediği bombalı saldırılarla duyurmuştu. 2007'de ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenleyen örgütün lideri olarak tanınan Maziotis, 2010'da tutuklanmış, 2011'de koşullu tahliye kararıyla cezaevinden çıkmış, 2012'de firari konuma geçmiş, 2014'te ise başkent Atina'daki bir silahlı çatışma sonrası yeniden tutuklanmıştı. Eşi Pola Rupa'nın kendisini helikopterle 2016'da cezaevinden kaçırma girişimi ise başarısız olmuştu.

Kaynak: AA
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