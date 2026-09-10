Yunanistan'da son bir haftada 34 yeni Batı Nil virüsü vakası kaydedildi

Yunanistan'da son bir haftada 34 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, ülkede yıl başından 9 Eylül'e kadar Batı Nil virüsü kaynaklı 324 yerel vakanın tespit edildiği belirtildi.

Verilere göre, son bir haftada 34 yeni yerel vaka kayıtlara geçti. Vakaların 217'sinde ensefalit, menenjit veya akut gevşek felç gibi ağır belirtiler görülürken, 107 vakanın ise daha hafif belirtiler gösterdiği aktarıldı.

Virüse yakalanan 65 yaş üstü 30 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA