Haberler

Yunanistan'da son bir haftada 34 yeni Batı Nil virüsü vakası kaydedildi

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da son bir haftada 34 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'da son bir haftada 34 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, ülkede yıl başından 9 Eylül'e kadar Batı Nil virüsü kaynaklı 324 yerel vakanın tespit edildiği belirtildi.

Verilere göre, son bir haftada 34 yeni yerel vaka kayıtlara geçti. Vakaların 217'sinde ensefalit, menenjit veya akut gevşek felç gibi ağır belirtiler görülürken, 107 vakanın ise daha hafif belirtiler gösterdiği aktarıldı.

Virüse yakalanan 65 yaş üstü 30 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'

Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kahreden ses kaydı ortaya çıktı!
Sedat Şahin'i hedef alacaklardı! Sarallar'ın suikast planı çökertildi

Yeraltı dünyasının ünlü ismini öldüreceklerdi, hepsi tutuklandı
Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor
“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı

“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı
Neymar'dan Atletico Mineiro taraftarına olay sözler

Yine rahat durmuyor!
Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen 'Mutlaka almalıyım' diyor

Fiyatı 230 bin lira ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor