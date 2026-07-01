Selanik'te siyasetçinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinden bir siyasetçinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yeni Demokrasi Partili siyasetçi Afroditi Nestora'nın yaşadığı binaya kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakıldı.

Düzenek sabahın erken saatlerinde infilak etti ve Nestora'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamada açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelirken çıkan yangın, binanın birinci katındaki dairede hasara yol açtı.

Öte yandan, aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi Partisinden iki siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patladı. Bu olaylarda yaralanan olmadığı bildirildi.