Yunanistan'da Şiddetli Yağış ve Dolu Fırtınası Sel Felaketine Neden Oldu

Güncelleme:
Yunanistan'ın Ege adalarında son 24 saatte etkili olan şiddetli yağış ve dolu, geniş çaplı su baskınlarına ve büyük hasarlara yol açtı. Özellikle Midilli adasında Tsiknias Nehri'nin taşması sonucu sokaklar ve dükkanlar su altında kaldı. Altyapı hasarları ve tarım arazilerine zarar veren şiddetli hava koşulları nedeniyle acil mali yardım talep ediliyor.

ATİNA, 12 Kasım (Xinhua) -- Yunanistan'da son 24 saatte kuzeydoğudaki Ege adalarında etkili olan şiddetli yağış ve dolu fırtınaları, geniş çaplı su baskınlarına ve ev, işyeri ve tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu.

Yetkililerin salı günü yaptığı açıklamaya göre sellerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Midilli adasının Kalloni kasabasında Tsiknias Nehri'nin taşmasıyla sokaklar, evler ve onlarca dükkan sular altında kaldı. Bazı bölgelerde sel suları 1,3 metreye kadar yükselirken, acil durum ekipleri binalardan suyu tahliye etmek için saatlerce çalıştı.

Yerel yetkililer, yakınlardaki bir köprüyü tıkayan birikinti nedeniyle su baskınlarının şiddetlendiğini söyledi. Tarihi Kremasti Köprüsü de sel sularıyla taşınan büyük bir nakliye konteyneri nedeniyle hasar gördü.

Yetkililer, Sisam adasında gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına sırasında yoğun yağmur ve "küçük ceviz büyüklüğünde" dolu yağdığını söyledi. Şiddetli hava koşulları nedeniyle evler su altında kalırdı ve yollar hasar gördü. Şiddetli dolu, hasat sezonunun en yoğun olduğu dönemde zeytin mahsulüne büyük zarar verdi.

Yerel yetkililer, altyapıyı onarımları ve sellerden olumsuz etkilenen çiftçilere destek için hükümetten acil mali yardım talebinde bulundu.

Yunanistan'da son yıllarda bilim adamlarının iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği aşırı hava olaylarının sayısında artış görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
