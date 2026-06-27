Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları başladı

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde kuvvetli rüzgarların etkisiyle orman yangınları çıktı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, İnebahtı ili yakınlarındaki Kato Mamulada bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Volos ilinin Kalon Neron bölgesi yakınlarında çıkan yangında ise bölgedeki kuru otlar ve zeytin ağaçları alev aldı.

Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Viotia'nın Petra bölgesinde çıkan bir başka yangın nedeniyle bölge tahliye edildi.

Bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderilen uyarıda, Petra bölgesinin tahliye edilmesi ve Livadia bölgesine gidilmesi istendi.

Tüm yangınlar için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Uzmanlar, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Atina, Viotia, Orta Yunanistan, Eğriboz Adası, Mora Yarımadası ve Doğu Ege'de yangın riskinin yüksek olduğunu belirtti.