Haberler

Yunanistan'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın batısından doğusuna kadar etkili olan şiddetli rüzgar, elektrik kesintilerine ve ulaşım aksaklıklarına yol açtı. Paksu Adası'nda rüzgar hızı saatte 110 kilometreye ulaştı.

Yunanistan'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan'ın batısındaki Kerkira Adası'ndan doğusundaki Selanik'e kadar şiddetli rüzgar etkili oldu.

Paksu Adası'nda rüzgarın şiddetinin saatte 110 kilometreye kadar ulaştığı tespit edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bazı bölgelerde ağaç devrilmesi sonucu Selanik-Sindos tren seferleri aksadı.

Selanik Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Atina'ya yönlendirildi.

Girit, Selanik, Kavala, Volos gibi birçok limanda gemiler, deniz ulaşımının rüzgar nedeniyle durdurulmasının ardından limanda aborda kaldı.

Kaynak: AA " / " + Derya Gülnaz Özcan -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi