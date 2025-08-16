Yunanistan'da Sıcak Hava ve Rüzgarlar Orman Yangınlarını Artırıyor

Yunanistan genelinde son 4 günde 242 orman yangını meydana geldi. İtfaiyeciler Birliği Başkanı, sıcak hava ve rüzgarların yangınları artırdığını belirtti. Yangınlarla ilgili gözaltı sayısı 320'ye ulaştı.

Yunanistan genelinde son 4 günde 242 orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarların yangınları artırdığını ve itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Çigas, Yunanistan genelinde son 4 günde 242 orman yangını çıktığını belirtti.

Son günlerin itfaiye teşkilatı için son derece zorlu geçtiğini vurgulayan Çigas, "Küresel iklim krizi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu koşullar yangınların yayılmasını kolaylaştırıyor ve ülkenin doğal zenginliklerini tehdit ediyor." dedi.

Son yangınlarla bağlantılı olarak Patra, Zakintos Adası ve Yanya çevresinde gözaltılar yapıldığını aktaran Çigas, yılbaşından bu yana kundaklama ve açık alanda ateş yakma nedeniyle 320 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 40'ının kasten yangın çıkardığının belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
