Yunanistan'da Halkidiki'deki orman yangınında iki yerleşim yeri tahliye edildi

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı evlerin alevlerden etkilendiği, iki yerleşim yerinin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Halkidiki'nin Nea Propontida Belediyesi'ne bağlı Nea Kallikratia yerleşim yerinde saat 17.30 sularında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 45 itfaiyeci, 12 araç ve gönüllü ekiplerin yanı sıra havadan 5 yangın söndürme uçağı ile 3 helikopter müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına Orta Makedonya Bölge Yönetimi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderilen 112 acil uyarı mesajıyla Nea Kallikratia yerleşim yerine bağlı Kipupoli ve Ambelakia mahallelerinde yaşayanların bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

Nea Propontida Belediye Başkan Yardımcısı Panagiotis Tsikaridis, yerel basına yaptığı açıklamada, bazı evlerin alevlere teslim olduğunu söyledi.

Öte yandan Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yarın için ülkenin 6 bölgesinde "çok yüksek", çok sayıda bölgesinde ise "yüksek" orman yangını riski bulunduğu uyarısında bulundu.