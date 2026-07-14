Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bir köyün sakinleri tahliye edildi

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle bir köyün sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını yerleşim alanına yaklaştı.

Bu nedenle Sivil Koruma Genel Sekreterliği bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, yangının yaklaştığı Profiti İlia Köyünde bulunanların köyü tahliye etmesini ve Aliveri bölgesine gitmesini istedi.

Ekiplerin yangına hem havadan hem karadan müdahalesi ise devam ediyor.

Yangın riskinin artması nedeniyle Sakız, İpsara, Sisam, Ahikerya adaları ile Oniki Adalar ve Girit Adası en yüksek ikinci seviye olan "turuncu alarm" seviyesinde bulunuyor.