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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bir köyün sakinleri tahliye edildi

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını yerleşim alanına yaklaşınca Profiti İlia Köyü sakinleri tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, birçok ada turuncu alarm seviyesinde.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle bir köyün sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını yerleşim alanına yaklaştı.

Bu nedenle Sivil Koruma Genel Sekreterliği bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla, yangının yaklaştığı Profiti İlia Köyünde bulunanların köyü tahliye etmesini ve Aliveri bölgesine gitmesini istedi.

Ekiplerin yangına hem havadan hem karadan müdahalesi ise devam ediyor.

Yangın riskinin artması nedeniyle Sakız, İpsara, Sisam, Ahikerya adaları ile Oniki Adalar ve Girit Adası en yüksek ikinci seviye olan "turuncu alarm" seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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