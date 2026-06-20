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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını kuvvetli rüzgarla büyüdü

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yetkililer, iki köyün tahliye edildiğini ve yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangınının kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdüğü bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın Almiropotamos bölgesinde çıkan yangın kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerine yaklaştı.

Eğriboz Vali Yardımcısı Yorgos Kelaiditis, yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle hızla ilerlediğini belirterek, alevlerin kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Kelaiditis, bölgede görev yapan 10 hava aracının söndürme çalışmalarına katıldığını ancak şiddetli rüzgarların müdahaleyi güçleştirdiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının tehdit ettiği Mesohoria ve Raptei yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi talimatını verirken, ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, bölgeye ilave ekip ve araç sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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