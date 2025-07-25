Yunanistan'da Orman Yangını: 3 Yerleşim Birimi Tahliye Edildi

??????? Yunanistan'ın Thesprotias iline bağlı Gardiki bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 yerleşim birimi tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatının duyurusuna göre, ülkenin batısındaki Thesprotias iline bağlı Gardiki bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlerin Gardiki yerleşim birimine yaklaşması sonucu, Gardiki ile birlikte Skandalo ve Mandratopo yerleşim birimleri de Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatıyla tahliye edildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, ülkede hakim çöl sıcakları nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu duyurusunu yaptı.

Mesinia'daki bir tarım arazisinde, Archaia Olympia'daki dağlık alanda, Yanya iline bağlı Pedini bölgesindeki açık alanda da küçük çaplı yangınlar çıktı.