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Yunanistan'da Larisa ile Kılkış'ta ormanlık ve tarım alanlarında yangın çıktı

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Yunanistan'ın Larisa ve Kılkış bölgelerinde ormanlık ve tarım alanlarında yangın çıktı. İtfaiye, her iki yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yunanistan'ın Larisa ve Kılkış bölgelerinde, ormanlık ve tarım alanlarında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, önce Kılkış kasabasındaki Ksirovrisi'de, daha sonra Larisa ilinin Aryiromilo bölgesindeki ormanlık ve tarımsal alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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