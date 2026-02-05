Haberler

Yunanistan'da fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi, ev ve iş yerleri zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan genelinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Meteoroloji, özellikle İyon Adaları'ndaki kuvvetli rüzgar ve sağanakların günlük yaşamı zorlaştırdığını bildirdi. Yerel yönetimler, vatandaşları seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Yunanistan genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, birçok bölgede yaşamı olumsuz etkilerken şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisinin (EMY) turuncu uyarı yayımladığı olumsuz hava dalgası kapsamında Yunanistan'ın batı, kuzeydoğu ve Ege'nin doğusundaki adalarında kuvvetli yağmur ve gök gürültülü sağanak görüldü.

Haberlerde, rüzgarların yer yer şiddetini artırdığı belirtildi, özellikle İyon Adaları'nda fırtına ve sağanakların günlük yaşamı olumsuz etkilediği kaydedildi.

Korfu Adası'nın kuzeybatısındaki Afionas köyünde meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar görürken belediyeye ait bir büfe kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin zarar gördüğü, çok sayıda noktada ağaç dallarının yollara devrildiği bildirildi.

Kefalonya Adası'nda ise yoğun yağışlar sonucu bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Ada'da yer yer elektrik kesintileri görüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı limanlarda deniz ulaşımında aksamalar yaşandı, çok sayıda feribot seferi iptal edildi veya ertelendi.

Yerel yönetimler, su birikintileri ve devrilen ağaçlara müdahale ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı