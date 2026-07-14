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Yunanistan'da memurlar ve öğrenciler anayasa reformunu protesto etti

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Yunanistan'da memurlar, hükümetin anayasa reformuna karşı Atina'da gösteri düzenledi. Öğrencilerin de destek verdiği eylemde, reformun kadrolu istihdamı ve ücretsiz eğitimi tehdit ettiği savunuldu. Ayrıca polis şiddeti de protesto edildi.

Yunanistan'da memurlar, hükümetin parlamentoya sunduğu anayasa reformunu başkent Atina'da protesto etti.

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla bir araya gelen memurlar, hükümetin parlamentoya sunduğu anayasa reformuna karşı Atina'da gösteri düzenledi.

Öğrenciler de memurlara destek vermek amacıyla eyleme katıldı.

Memurlar, reform kapsamında öngörülen değişikliklerin kadrolu istihdamı tehlikeye atacağını, öğrenciler ise özel üniversitelere ilişkin düzenlemelerin ücretsiz kamu eğitimi ilkesine zarar vereceğini savunarak anayasa reformunu protesto etti.

Eylemciler ayrıca, Yunanistan'ın Argos kentinde 8 Temmuz'da "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle iki polis tarafından vurularak öldürülen otizmli gencin ölümünü de protesto etti.

Memurlar, anayasa reformuna tepki olarak bugün saat 11.00'den itibaren iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Haziran ayında parlamentoda görüşülmeye başlanan anayasa reformu; bakanların sorumlulukları, yüksek yargı mensuplarının belirlenmesi, borç yapılandırması, memurların çalışma sistemi, eğitim sistemi ve seçimler başta olmak üzere birçok alanda değişiklik öngörürken, iklim krizi ve yapay zekaya ilişkin yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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