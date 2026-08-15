Haberler

Yunanistan'da Lutraki kenti ile Semadirek ve Tine adalarında yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan’ın Lutraki iline bağlı Vamvakes Köyü ile Tine ve Semadirek adalarında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın Lutraki iline bağlı Vamvakes Köyü ile Tine ve Semadirek adalarında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, bugün Lutraki iline bağlı Vamvakes köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına 56 itfaiye personeli karadan müdahale ederken, 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale başlatıldı.

Tine Adası'nın Triandaros bölgesindeki otluk alanda da yangın çıktı. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Semadirek Adası'nın Ksiropotamo bölgesinde de otluk alanda da yangın çıktı. Yangına, 1 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler