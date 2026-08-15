Yunanistan'da Lutraki kenti ile Semadirek ve Tine adalarında yangın çıktı

Yunanistan'ın Lutraki iline bağlı Vamvakes Köyü ile Tine ve Semadirek adalarında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, bugün Lutraki iline bağlı Vamvakes köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına 56 itfaiye personeli karadan müdahale ederken, 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale başlatıldı.

Tine Adası'nın Triandaros bölgesindeki otluk alanda da yangın çıktı. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Semadirek Adası'nın Ksiropotamo bölgesinde de otluk alanda da yangın çıktı. Yangına, 1 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA