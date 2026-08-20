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Yunanistan'da Orman Yangını: Kremasti'de Alevlere Müdahale

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Kremasti bölgesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor. Yetkililer, yarın birçok bölgede yangın riskinin yüksek olacağı uyarısında bulundu.

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın Lakonia iline bağlı Kremasti bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kremasti bölgesinde çıkan orman yangınına hem karadan hem de 1 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale başlatıldı.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği yarın Attika, Viotia, Ftiotis, Preveza, Korint, Mora Yarımadası, İyon adaları gibi bölgelerde yangın riskinin yüksek olacağı uyarısında bulunarak, bu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA
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