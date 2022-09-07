Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı Güncel Haberler EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK'lı şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve Pkk'lı şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi, E.T., Ü.Y., G.Y. ve İ.E. ile PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A.'yı yakalandı. Terör örgütleri üyesi 8 kişiyle ilgili işlemler sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz Yunanistan Jandarma PKK Güncel Haberler

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