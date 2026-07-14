Yunanistan'da iki bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

??????? Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki Vasilika bölgesindeki makilik alanda ve Eğriboz Adası'nın Aliveri bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, her iki yangına da havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına acil durum uyarısı göndererek yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Öte yandan, yangın riskinin artması nedeniyle Sakız, İpsara, Sisam, Ahikerya adaları ile Oniki Adalar ve Girit Adası için en yüksek ikinci seviye olan "turuncu alarm" verildiği bildirildi.