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Yunanistan'da 5 günde "ihmal kaynaklı yangınlarla ilgili" 20 kişi gözaltına alındı

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Yunanistan'da 1-5 Temmuz tarihleri arasında ihmal sonucu çıkan orman yangınlarıyla ilgili 20 kişi gözaltına alındı ve 55 bin avronun üzerinde ceza kesildi.

Yunanistan'da temmuz ayının ilk 5 gününde ihmal sonucu çıkan orman yangınlarıyla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, 1-5 Temmuz'da "ihmal sonucu yangına neden olma" suçlamasıyla 20 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilere 55 bin avronun üzerinde ceza uygulandığı bildirildi.

Gözaltıların, kaynak işleri ve kıvılcım çıkaran diğer ekipmanların kullanımı, tarım makineleriyle yürütülen çalışmalar ile yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen diğer ihmalkar faaliyetler sonucu çıkan yangınlarla ilgili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kasten veya ihmal sonucu çıkan yangınlara karşı hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceği, denetimlerin sürdürüleceği ve tespit edilen ihlallerde idari ve cezai yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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