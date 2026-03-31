Haberler

Yunanistan'da Erminio fırtınası nedeniyle Rodos ve Meis'te eğitime ara verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da Erminio fırtınası nedeniyle Rodos ve Meis adalarında eğitim kurumları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın ülkenin birçok bölgesini etkilemesinin beklendiğini açıkladı.

Yunanistan'da Erminio fırtınası nedeniyle Rodos ve Meis adalarında eğitime ara verileceği bildirildi.

Yetkililer, çarşamba ve perşembe günleri şiddetli yağış ve fırtınanın ülkenin birçok bölgesini etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Rodos Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Nisan'da özel eğitim kurumları ve çocuk etkinlik merkezleri dahil bütün eğitim birimlerinde eğitime 1 gün ara verileceği ve spor tesislerinin de tedbir amacıyla kapalı olacağı duyuruldu.

Meis Adası'nda ise belediye yönetimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan'da okulların kapalı olacağını açıkladı.

Öte yandan, ülkede diğer bölgelerde okulların açık olup olmayacağına ilişkin kararların yerel yönetimler tarafından alınacağı belirtildi.

Yunanistan Meteoroloji Servisi, başkent Atina'nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

