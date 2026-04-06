Yunanistan'da ana muhalefet erken seçim istedi

Yunanistan'da ana muhalefet, "Avrupa Birliği (AB) kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk" şüphesiyle açılan soruşturmalar nedeniyle erken seçim talep etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "AB fonlarından ödenen tarım desteklerindeki yolsuzluk" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Miçotakis, yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinden (EPPO), dosyada adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından sorumluların bulunması için soruşturmayı hızlıca yürütmelerini talep etti.

Rüşvetin Yunanistan'da sadece bu dosya ile başlamadığını belirten Miçotakis, "Bu tür kayırmacılık ilişkileri, Yunan devletinin kuruluşundan beri var. Bu, Avrupa'ya kıyasla ulusal eksikliklerimizin başlıca nedenlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Yunanistan ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis ise Miçotakis'in açıklamalarını, "hükümetin sona yaklaşmasının bir işareti" olarak yorumladı.

Andrulakis, "Ülkenin şimdi siyasi bir değişime ve yeni bir rüzgara ihtiyacı var. Hemen seçim." dedi.

Savcılık, " Yunanistan'da Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerine ilişkin yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

EPPO, geçen hafta söz konusu soruşturma nedeniyle Yunanistan Parlamentosunda 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakan hükümetten istifa etmiş, bu nedenle cuma günü kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler askıya alınmıştı.