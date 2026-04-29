Yunanistan'da dün 5 kişiyi yaralayan 89 yaşındaki şüpheli savcılığa sevk edildi

Yunanistan'da dün sosyal güvenlik kurumu EFKA binası ile Atina'daki mahkeme binasında düzenlediği silahlı saldırılarda 5 kişiyi yaralayan 89 yaşındaki şüpheli, savcılığa sevk edildi.

Yunan basınındaki haberlere göre şüpheli, gözaltında tutulduğu Atina Emniyet Müdürlüğünden çıkarılarak savcılığa sevk edildi.

Emniyette verdiği ilk ifadede kimseyi öldürme niyeti olmadığını belirten şüpheli, emeklilik işlemleri nedeniyle kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü ve "sistemi sarsmak" istediğini dile getirdi.

Şüpheli, dün av tüfeğini pardösüsünde gizleyerek EFKA'nın Keramikos semtindeki binasında ateş açmış, ardından Atina'daki mahkeme binasına giderek ikinci saldırıyı düzenlemişti.

İki ayrı saldırıda toplam 5 kişiyi yaralayan şüpheli, daha sonra Patras kentinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
