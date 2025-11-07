Yunanistan'da Doktorlar Grevde: Sağlık Sistemine Destek İstiyorlar

Yunanistan'da doktorlar, dün başlattıkları grev kapsamında, başkent Atina'da Sağlık Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) tarafından organize edilen gösteride doktorlar kalıcı kadro istihdamı, maaş artışı ve kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi taleplerini yineledi.

Sabah saatlerinden itibaren Bakanlık binası önünde toplanan doktorlar, "Sağlık ticaret değildir, kamusal haktır" ve "İş güvencesi, onurlu ücret istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

OENGE temsilcileri, hükümetten tüm kademelerde maaşlara yüzde 20 zam yapılmasını, nöbet ücretlerinin iki katına çıkarılmasını ve sağlık çalışanlarına vergi muafiyeti verilmesini talep etti.

Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu da (PERGI) gösteriye destek verdi.

OENGE'nin çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar dün, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesi, personel sayısının artırılması, maaşların yükseltilmesi talepleriyle 48 saatlik greve gitme kararı almıştı.