Yunanistan'da Candida Auris Mantar Vakalarında Artış

Yunanistan'da hastanelerde görülen candida auris mantarı vakaları yoğun bakım ünitelerinde ve bağışıklığı baskılanmış hastalar arasında artış gösterdi. OENGE Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, bu yıl Avrupa genelinde vakalarda yüzde 60'lık bir artış olduğunu belirtti.

Yunanistan'da, hastanelerde görülen "candida auris" mantarı vakalarının arttığı bildirildi.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) Başkan Yardımcısı Matina Pagoni, MEGA TV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu mantarın özellikle yoğun bakım üniteleri ve bağışıklığı baskılanmış hastaların bulunduğu servislerde ortaya çıktığını söyledi.

Pagoni, "Her yıl bu vakalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yıl Avrupa genelinde yüzde 60'lık artış var. Bu, tamamen hastane kaynaklı bir mantar." ifadelerini kullandı.

Mantarın hem antiseptiklere hem de mantar ilaçlarına karşı dirençli olduğuna dikkati çeken Pagoni, hastanelere giriş ve çıkışlarda ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini vurguladı.

Candida auris, yüzeylerde ve tıbbi ekipmanlarda uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınması en zor hastane mantarları arasında gösteriliyor.

