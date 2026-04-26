Yunanistan'da bir hastanede hastaların koridorlarda tedavi edilmesi tepkilere yol açtı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Attikon Hastanesi'nde hastaların koridorlarda sedyelerde tedavi edilmesi tepkilere yol açtı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, hastanenin son nöbet gününde 136 hastanın koridorlarda sedyelerde tedavi edildiği belirtildi.

MEGA televizyonunun yayımladığı görüntülerde, kalça kemiği kırılan yaşlı bir kadının ambulansın yaklaşık 5 saat gecikmesinin ardından hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.

Haberde, odalarda yer bulunamaması nedeniyle yaşlı kadının ortopedi kliniği koridorunda iki gün boyunca sedyede bekletildiği ifade edildi.

Hastanın yakını, hastanede çok sayıda kişinin benzer koşullarda tedavi gördüğünü belirterek sağlık sistemindeki sorunların devam ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanları temsilcileri, kamu hastanelerinde personel eksikliği, yatak kapasitesindeki yetersizlik ve artan hasta yoğunluğunun uzun süredir devam eden yapısal sorunlar olduğuna dikkati çekerek, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için kalıcı adımlar atılması çağrısında bulundu.