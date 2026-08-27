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Komşuda virüs paniği! Bir haftada 75 vaka, 6 can kaybı

Komşuda virüs paniği! Bir haftada 75 vaka, 6 can kaybı
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Yunanistan'da bir haftada 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, 6 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da bir haftada 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, 6 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR HAFTADA 75 VAKA, 6 CAN KAYBI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Batı Nil virüsüne ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 19-26 Ağustos'ta ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a yükseldi.

İTALYA'DAN SONRA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya'dan sonra en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülke.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Batı Nil virüsünün Yunanistan'da bu kadar yaygın olmasının nedenleri, ülkenin coğrafi konumu, sivrisineklerin yıl boyu yaşayabileceği iklim koşullarının bulunması ve bazı belediyelerde sivrisinekle mücadele programlarının bulunmaması.

Kaynak: AA
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