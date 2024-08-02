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İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

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Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Sivrisinekler yoluyla yayılan virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü can almaya devam ediyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi. Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.

Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

İLK KEZ UGANDA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor. Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Nil Virüsü Yunanistan Ölüm Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Coşkun:

Tatilciler Yunanistan a gidin ama dönmeyin kalın orda

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