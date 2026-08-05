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Atina yakınlarında yeni orman yangını

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Yunanistan'da Viotia'dan Attika'ya yayılan yangın sürerken, Atina yakınlarındaki Koropi'de yeni bir yangın çıktı. 52 itfaiyeci ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Büyük yangında 144 bin dönüm kül oldu, iki helikopter çarpıştı.

Yunanistan'da Viotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına müdahale 6'ncı gününde sürerken, başkent Atina yakınlarındaki Koropi bölgesinde yeni bir orman yangını çıktı.

Koropi Sanayi Bölgesi yakınlarında alçak bitki örtüsünde başlayan yangına 52 itfaiyeci, 3 yaya ekibi ve 14 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter destek verirken, Koropi Belediyesi de su tankerleriyle çalışmalara katılıyor.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski nedeniyle 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden bölge sakinlerinin cep telefonlarına uyarı mesajı göndererek tedbirli olmalarını istedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla kundaklama suçlarıyla mücadele birimi tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Yunanistan'da geçen hafta Viotia ilinde başlayarak Attika'nın batısına yayılan büyük orman yangınına müdahale 6'ncı gününde de sürüyor.

Copernicus uydu verilerine göre yangında şu ana kadar 144 bin 243 dönüm alanı kül eden yangına müdahale sırasında iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpışması sonucu bir Danimarkalı pilot ile bir Yunan hava koordinatörü yaşamını yitirmişti.

Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış, ancak yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde yüksek yangın riski alarmı sürdürülmüştü.

Kaynak: AA
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