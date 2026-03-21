Yunanistan'da antibiyotiklere dirençli bakterilerde artış

Yunanistan'da antibiyotiklere dirençli bakterilerin hızla arttığı ve bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, ülkede antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar nedeniyle her yıl yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği, bu alandaki ölüm oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Uzmanlar, özellikle bazı dirençli bakteri türlerinde artış yaşandığını ve mevcut antibiyotiklerin etkisiz kaldığını vurguladı.

Yunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yetkilileri, antibiyotiklere direnç gelişiminin "sessiz bir pandemi" haline geldiğine dikkati çekerek, aşırı antibiyotik kullanımının bu tabloyu ağırlaştırdığını ifade etti.

Öte yandan uzmanlar, yeni nesil antibiyotiklerin hastanelerde yeterli düzeyde bulunmamasının tedavi sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Yetkililer, dirençli enfeksiyonlarla mücadelede aşılamanın artırılması, antibiyotik kullanımının denetlenmesi ve sağlık sisteminde daha güçlü bir izleme mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti.