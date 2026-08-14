Yunanistan'da 2 ilde ormanlık ve otluk alanda yangın çıktı

Yunanistan'ın Ftiotis ile Tripoliçe şehirlerinde ormanlık ve otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Ftiotis ilinin Bathikilo bölgesindeki ormanlık ve tarımsal alanda yangın çıktı.

Yangına hem karadan hem de 5 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale başlatıldı.

Öte yandan, Tripoliçe ilinde de otluk alanda yangın başladı. Burada da itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Kaynak: AA