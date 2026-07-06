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Yunanistan'da son 2 günde 96 alanda yangın çıktı

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Yunanistan'da son 2 günde tarım ve ormanlık alanlarda 96 yangın çıktı. Yetkililer, birçok yangının eş zamanlı çıkması nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlu geçtiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yunanistan'da son 2 günde 96 açık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, ülkede son 2 gündür yaşanan orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Marinakis, son 2 günde ülkede tarımsal alan ve ormanlık alanda olmak üzere 96 farklı noktada yangın çıktığını aktardı.

Son 24 saatte, Oinoi ve Oraiokastro bölgelerindeki orman yangınlarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirten Marinakis, birçok yangının eş zamanlı çıkması nedeniyle söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf edildiğini kaydetti.

Marinakis, yangına sebebiyet verdikleri şüphesiyle 1-5 Temmuz tarihlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını aktararak, toplam 55 bin avroluk 20 idari ceza kesildiğini dile getirdi.???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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