Atina'da Şehit Diplomat Sipahioğlu Anıldı

Merhum Türk diplomat Ömer Haluk Sipahioğlu, terör örgütü 17 Kasım tarafından katledildiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da anıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik binasında merhum Türk diplomat Ömer Haluk Sipahioğlu için anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Atina'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının yanı sıra İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Matthew Loge, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi Direktörü Vassilis Vikas, Yunanistan Polis Teşkilatı İdari Koordinasyon Genel Müdürlüğünden Polis Tümgeneral Konstantinos Platias katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Erciyes, Sipahioğlu'nun 32 yıl önce 4 Temmuz 1994'te Atina'da 17 Kasım terör örgütü tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

Erciyes, Sipahioğlu'nun ölümünün sadece görevini yerine getiren bir diplomata yönelik saldırı değil, aynı zamanda iki çocuk babası bir eşin, güvenilir bir dostun ve kendini işine adamış bir memurun öldürüldüğü büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.

Sipahioğlu'nun Yunanistan topraklarında şehit olan dördüncü Türk diplomat olduğunu kaydeden Erciyes, 17 Kasım terör örgütünün bir başka kurbanı olan Atina Büyükelçiliğinde görevli basın ataşesi Çetin Görgü'yü, ASALA terör örgütünün şehit ettiği Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomat Galip Özmen'i ve 14 yaşındaki kızı Neslihan'ı da bu topraklarda kaybettiklerini hatırlattı.

Erciyes, Yunanistan'da teröre kurban giden ABD'li Savunma Ataşesi Colonel Welch, İngiliz Askeri Ataşesi Brigadier Saunders ile Yunan vatandaşları da saygıyla andıklarını belirterek "Terörizm ırk ve sınır tanımaz. Masum insanları hedef alır, barış ve diyaloğa zarar verir, dayanışma, kararlılık ve uluslararası işbirliği temelinde ortak bir yanıt gerekir." diye konuştu.

ASALA, ARA, 17 Kasım ve PKK gibi terör örgütlerince 1970'lerden bu yana 41 Türk diplomat ve aile bireyinin şehit edildiğini kaydeden Erciyes, masum insanlara yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erciyes, Selanik'te 1 Temmuz'da bir siyasetçinin evine yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Yunan vatandaşı ve yakınları için de başsağlığı diledi.

Adalet ve terörizme karşı uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizen Erciyes, "Bu trajik olayların yaşandığı Yunanistan'da diyalog, karşılıklı saygı ve iki halk arasında işbirliği, korku ve nefret yaymaya çalışanlara verilebilecek en güçlü cevaptır." diye konuştu.

Törende konuşan İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Matthew James Lodge ise İngiltere'den, ABD'den Yunanistan'dan ve Türkiye'den teröre kurban giden tüm diplomatları, siyasetçileri, memurları ve askeri personeli saygıyla andığını dile getirerek, siyasi şiddet ve teröre karşı dayanışma içinde bulunulması gerektiğini belirtti.