Yunanistan'da 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı hazırlıkları son aşamada

Güncelleme:
Yunanistan, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dijital Yönetişim Bakanlığı, bu yasağın hayata geçirilmesi için gerekli altyapıyı değerlendiriyor ve nefret söylemlerine karşı yeni yasal düzenlemeler hazırlıyor.

Yunanistan'da 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığının 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağının uygulanmasına yönelik hazırlıkları sürdürdüğü, Kasım 2025'ten bu yana yürürlükte bulunan Kids Wallet uygulamasının ise yaş doğrulaması için gerekli altyapıyı sağladığının değerlendirildiği kaydedildi.

Haberde, sosyal medya platformlarında yayılan nefret söylemlerine karşı şirket yöneticilerine kişisel sorumluluk getirecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis de 2025 yılında yaptığı açıklamalarda, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesinin hükümetin gündeminde olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
500

