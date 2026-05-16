Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas, Türkiye Sınırına Yürüdü: "sınırlar Müzakere Edilemez"

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, Evros bölgesindeki Kipi Köprüsü sınır karakolunu ziyaret ederek, kara ve deniz sınırlarının müzakere edilemez olduğunu ve Yunanistan'ın bu sınırları mutlak şekilde koruduğunu söyledi. Tasulas, uluslararası hukuku görmezden gelen tehdit ve provokasyonlardan yılmayacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, Türkiye-Yunanistan sınırında Evros (Meriç) bölgesinde bulunan "Kipi Köprüsü" sınır gözetleme karakolunu ziyaret ederek, dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Tasulas, "Karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez. Yunanistan onları mutlak şekilde koruyor" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre Tasulas, bölgede görev yapan askerlerle görüştü, sınır hattındaki ileri karakolda askeri yetkililerden bilgi aldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayrıca, "Bu sınırlar geçmişte kazanıldı, bugün ise görevlerini kararlılıkla yerine getiren genç Yunan askerleri tarafından korunuyor" dedi.

Açıklamasında isim vermeden Türkiye'ye de göndermede bulunan Tasulas, Yunanistan'ın "uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden gelen tehdit ve provokasyonlardan yılmayacağını" savundu.

Tasulas, Evros'taki atmosferin "sorumluluk, güven ve özgüven yansıttığını" belirterek, Yunan ordusunun sınırları "sarsılmaz bir kararlılıkla" koruduğunu söyledi. Ziyarette Tasulas'a Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Athanasios Davakis ile askeri yetkililer eşlik etti.

Kaynak: ANKA
