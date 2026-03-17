Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyona katılmayacağını söyledi

Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir askeri operasyona katılmayacaklarını ifade etti. Yunanistan'ın AB'nin Kızıldeniz'deki 'Aspides' misyonuna katıldığını hatırlatan Miçotakis, askeri operasyonların coğrafi çerçevesinin dışına çıkılmayacağını vurguladı.

Miçotakis, Bloomberg medya kuruluşunun Atina'da düzenlediği panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik 2024'te başlattığı "Aspides" misyonuna katıldığını hatırlatan Miçotakis, bu misyonun coğrafi çerçevesinin belli olduğunu ve Hürmüz Boğazı'na kadar genişletilmediğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda düzenlenebilecek olası bir askeri operasyonda Yunanistan'ın tutumunu soran gazeteciye Miçotakis, "Yunanistan, mevcut operasyonların yürütüldüğü coğrafya çerçevesinde hiçbir operasyona katılmayacaktır. Avrupa içinde de böyle bir göreve katılmak isteyenlerin bulunup bulunmadığına dair şüphelerim var." yanıtını verdi.

"Askeri operasyonlar" devam ettiği sürece bölgede hiçbir eyleme dahil olmayacaklarını söyleyen Miçotakis, "Avrupa'dan onaylanacak bir görevlendirme olmadığı sürece, Yunanistan tek başına katılmayacaktır. Böyle bir görev ihtimalinin de şu an çok düşük olduğunu düşünüyorum." dedi."

Miçotakis, Orta Doğu'daki yapısal sorunların askeri operasyonlarla çözülemeyeceği görüşünü de paylaşarak Avrupa'nın şu an olası bir enerji krizi riskine odaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
