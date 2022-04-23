Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı

2020'de büyük bir coşku ile tekrar ibadete açılan, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya'nın tarihi İmparator Kapısı'ndaki tahribat gündemdeki yerini koruyor.

TAHRİBAT ONARILDI

Tahribatın gündeme gelmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Kapı onarıldı ve duruma ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denildi.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI UNESCO'YU ARADI

Uzun yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapıdaki tahribat yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da gündemde. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, konuyu BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'ne taşıdı. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüşen Miçotakis, tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir "saygısızlık" olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA İSTEYECEKLER

Türkiye'den açıklama istenecek Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.

"PARÇA PARÇA KOPARIP AĞIZLARINA ATIYORLAR"

Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısının durumu, Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. Yaşar, kendisine ulaştırılan fotoğraflar üzerine Ayasofya'ya gitti ve durumu yerinde gördü. Bir görevlinin kapıdaki hasar için "İnsanlar burayı kutsal sayıyor, bazıları parça koparıp ağızlarına atıyor" dediğini anlattı.

MİLOR'UN İTİRAFI

Vedat Milor da mizahi bir üslupla "Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya'nın kapısı..." tweet'i attı. Bu tartışmalar devam ederken, geçmişte Kayseri'de bir türbedeki mumyanın bazı parçalarının "şifa" niyetine kaynatıldığı iddiası gündeme geldi. Karatay Medresesi'ndeki bazı mumyaların kayıp olduğunu iddia eden bir tweet atıldı. Milor bunun üzerine de "Ayasofya'nın kapısından sonra şimdi de mumyalar. Bu ülkede Yemek eleştirmenliği yapmak giderek zorlaşıyor" diye yazdı.