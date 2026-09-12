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Yunan şarkıcı Mazonakis'in ölümünde doktorların yapay zekaya "hastayı nasıl hayata döndürebileceklerini" sorduğu iddiası

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Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği başkent Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, doktorların yapay zeka uygulamasında “bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine” ilişkin arama yaptıkları öne sürüldü.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği başkent Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, doktorların yapay zeka uygulamasında "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin arama yaptıkları öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştığı belirtildi.

Doktorların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, Mazonakis'in merkeze geliş saatine ilişkin beyanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

Haberlerde Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiğinin tespit edildiği, polisin fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini araştırdığı kaydedildi.

Ayrıca merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiasının da soruşturulduğu belirtildi.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

54 yaşındaki Yorgos Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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